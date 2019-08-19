В 4 сезоне 10 серии сериала «МульТВ» у вас вновь появится достойный повод включить свой любимый ящик. Ведь на этот раз создатели приберегли таинственную кинокартину, любопытное шоу «Спокойной ночи, крепыши», а также рекламу магического снадобья.