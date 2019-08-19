В 4 сезоне 1 серии сериала «МульТВ» на горизонте вновь покажется новый выпуск мультипликационной критики. Самые последние известия из мира детских конструкторов. Букмекеры, которые никогда вас не обманут. А еще уроки защиты от спойлеров!