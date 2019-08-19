В 4 сезоне 23 серии сериала «МульТВ» русский ящик вновь поразит вас до глубины души. Для этого у него в арсенале припасен хит-парад со внезапно заголосившими знаменитостями, программа «Фонд Фильмов» и даже средство для борьбы с раками.
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