В 4 сезоне 15 серии сериала «МульТВ» ящик докажет в очередной раз, что телевидение отнюдь не устарело. Наоборот, оно живее всех живых. Так, российские программы перенесут в средневековье, а интернет-гигант покажет всем рекламу своего нового сервиса.