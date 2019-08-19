В 4 сезоне 15 серии сериала «МульТВ» ящик докажет в очередной раз, что телевидение отнюдь не устарело. Наоборот, оно живее всех живых. Так, российские программы перенесут в средневековье, а интернет-гигант покажет всем рекламу своего нового сервиса.
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