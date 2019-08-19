В 4 сезоне 2 серии сериала «МульТВ» на радаре вновь мелькает пародия на ваши любимые жанры. «Песнь льда и пламени», адаптированная под детский формат. Свежие известия из мира гейминга. Эрудит-девственник с шоу «Где логика?». В общем, располагайтесь.
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