В 1 сезоне 7 серии сериала «Мононокэ» украв красавицу из камеры, мононокэ делает ей предложение руки и сердца. Но все это не более, чем превосходно поставленный спектакль. Сама того пока не осознавая, истинным мононокэ является сама Оте.
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