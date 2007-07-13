В 1 сезоне 8 серии сериала «Мононокэ» принцесса, которая отлично разбирается в парфюмерии, выбирает между четырьмя кандидатами на ее руку и сердце. Все они хотят открыть школу благовоний вместе с Ее Высочеством. Принцесса решает устроить турнир.
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