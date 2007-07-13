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Киноафиша Сериалы Мононокэ Сезоны Сезон 1 Серия 5

Мононокэ 2007 5 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Дзасики-вараси: Часть 1
Сезон 1 / Серия 1 13 июля 2007
Дзасики-вараси: Часть 2
Сезон 1 / Серия 2 20 июля 2007
Монстр из моря: Часть 1
Сезон 1 / Серия 3 27 июля 2007
Монстр из моря: Часть 2
Сезон 1 / Серия 4 3 августа 2007
Монстр из моря: Часть 3
Сезон 1 / Серия 5 10 августа 2007
Безликий: Часть 1
Сезон 1 / Серия 6 17 августа 2007
Безликий: Часть 2
Сезон 1 / Серия 7 24 августа 2007
Нуэ: Часть 1
Сезон 1 / Серия 8 31 августа 2007
Нуэ: Часть 2
Сезон 1 / Серия 9 7 сентября 2007
Кот призрак: Часть 1
Сезон 1 / Серия 10 14 сентября 2007
Кот призрак: Часть 2
Сезон 1 / Серия 11 21 сентября 2007
Кот призрак: Часть 3
Сезон 1 / Серия 12 28 сентября 2007
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Мононокэ» Аптекарь осознает, что в действительности Гэнкэй виновен в привлечении аякаси, поскольку он не сумел принять собственное «я». Ведь он скорее возликовал, чем огорчился, что его место досталось сестре. 

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