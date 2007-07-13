В 1 сезоне 11 серии сериала «Мононокэ» в отделившемся вагоне царит переполох. В гомоне бесчисленных разговоров и возгласов оказывается, что мононокэ возник из-за гибели юной и весьма перспективной корреспондентки, которую раздавил машинист поезда.
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