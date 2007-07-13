В 1 сезоне 2 серии сериала «Мононокэ» Сино готова родить всех Дзасики-вараси. Но внезапно у женщины начинается внутриутробное кровотечение, поскольку в жертву надо принести собственного ребенка. Сино осознает, что за дух младенца являлся к ней.
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