В 1 сезоне 1 серии сериала «Мононокэ» Аптекарь появляется в рёкане, где сталкивается с молодой женщиной, которую зовут Сино. Она ждет ребенка. Вскоре выясняется, что за ней охотится поверенный владельцев дома, где она служила гувернанткой.
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