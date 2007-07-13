В 1 сезоне 9 серии сериала «Мононокэ» Аптекарь становится четвертым участником состязания, устроенного Принцессой. Неожиданно остальные кандидаты погибают. Спустя некоторое время находят и труп самой принцессы. Аптекарь ликвидирует мононокэ.
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