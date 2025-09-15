Меню
«Булгаков сказал бы “Браво!”»: доктор Мясников поставил «Мастера и Маргариту» Локшина вровень с сериалом Бортко — и уколол хейтеров фильма
Именитый врач смотрит по ТВ не одни лишь медицинские сериалы.
2 комментария
15 сентября 2025 16:40
«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»
Королева ведьм раздавливает конкурентов.
Написать
13 сентября 2025 12:19
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
В ленте Бортко ее не было, а вот Локшин закрыл глаза на канон и ввел.
Написать
1 сентября 2025 20:32
ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова
Вывод оказался предсказуемым для преданных читателей Мэтра.
8 комментариев
26 августа 2025 08:27
Лучшего «Мастера и Маргариту» сняли не Бортко и не Локшин: самую по-булгаковски проклятую экранизацию прятали на полке
Она не особо следует источнику, но атмосферу романа передает отлично.
1 комментарий
15 августа 2025 22:28
Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко
Если нет времени на знакомство с источником, можно оценить его в кино.
Написать
15 августа 2025 19:05
Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет
Режиссер увлекся антуражем и позабыл про здравый смысл.
Написать
7 августа 2025 16:11
В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух
А ведь фанаты долгое время считали, что в сценах с прокуратором режиссер отошел от первоисточника.
1 комментарий
7 августа 2025 13:17
Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт
На IMDb выбрали тот проект, который критикует половина читателей «Киноафиши».
26 комментариев
5 августа 2025 20:32
«Мне плюнули в душу, жалкая подделка»: «Мастера и Маргариту» Локшина после премьеры не ругал только ленивый — но с сериалом Бортко было то же самое
Поклонники книги, похоже, не примут никакую экранизацию, кто бы ее не снимал.
2 комментария
3 августа 2025 15:42
Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все
По сюжету действие происходит в Москве, но на экране мелькает не только столица.
2 комментария
2 августа 2025 21:01
«Неприемлемо и неприятно»: Безруков в экранизации Бортко переозвучил Мастера не просто так — и Галибин режиссёра не простил до сих пор
Артист и постановщик так и не нашли общий язык.
Написать
2 августа 2025 20:03
В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости
Подобных испытаний в карьере артиста еще не случалось.
1 комментарий
31 июля 2025 12:19
«Никогда и ничего не просите»: самую знаменитую фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» годами толковали неправильно
Читатели забывали о дальнейших словах книжного князя тьмы.
3 комментария
29 июля 2025 15:42
Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все»
Роман и его экранизации по сей день будоражат общество.
1 комментарий
28 июля 2025 14:15
«Усишки у него, как куриные перья»: только поклонники «Мастера и Маргариты» узнают 5 героев по описанию (тест)
Проверим, как хорошо вы помните классику.
1 комментарий
18 июля 2025 15:00
«Было и прошло»: Ковальчук главной ролью всей жизни считает вовсе не «Мастера и Маргариту», да и «Тайны следствия» в пролете
Актриса четко дала понять, что для нее на первом месте.
Написать
15 июня 2025 16:11
Бортко специально снял 3 разные версии «Мастера и Маргариты»: объясняем, как их различать
Режиссер наполнил сериал особым символизмом.
2 комментария
17 мая 2025 14:44
«Не хватает дьявольщины»: Снигирь не стала молчать о главном различии фильма «Мастер и Маргарита» и сериала с Ковальчук
Сравнивать оба проекта попросту бессмысленно.
4 комментария
11 мая 2025 12:19
«Какое хорошее кино»: Владимир Бортко 14 лет назад назвал лучший фильм и сериал — похвалил сам себя
В каждой шутке режиссера есть доля правды.
Написать
7 мая 2025 18:07
Всем сердцем любите «Мастера и Маргариту» Бортко? Тогда пройдите тест — покажет, помните ли вы некоторые детали
Викторина в честь дня рождения легендарного режиссера.
3 комментария
7 мая 2025 17:38
«Ах, какой роман»: Бортко объяснил, чем его раздражают фанаты «Мастера и Маргариты»
Получается, версия Локшина недалека от истины. Ведь культовый режиссер понял книгу также.
12 комментариев
7 мая 2025 13:17
Бортко не у дел, Локшин на коне: скандальный «Мастер и Маргарита» взял очередную награду
Хотя фильм и вышел больше года назад.
3 комментария
4 мая 2025 13:17
Думали, что Басилашвили — самый узнаваемый Воланд? Этот случай из жизни звезды «Мастера и Маргариты» доказывает обратное
Сам артист, впрочем, не особо-то и расстроился.
Написать
24 апреля 2025 18:36
Писатель голый, Воланд матерится? Богомолов взялся за нового «Мастера и Маргариту» — наследники Булгакова ему не указ
Фанатам романа мало не покажется.
Написать
18 апреля 2025 16:11
Булгаков не копировал «Фауста»: у Воланда из «Мастера и Маргариты» был реальный прототип
Без магических сил и с печальной историей.
2 комментария
3 апреля 2025 10:23
Кто такая Фрида из «Мастера и Маргариты»: у гостьи бала есть реальный трагический прототип
Королева ведьм не пожалела, что потратила на нее свое желание.
Написать
31 марта 2025 07:00
Сколько серий в «Мастере и Маргарите»: у Бортко была особая причина снять такой длинный сериал
Хотя в 2024 году режиссер уложился в фильм, вырезав не один десяток сюжетных линий.
3 комментария
20 марта 2025 21:01
Где происходит действие в «Мастере и Маргарите»: объясняем для тех, кто забыл или не знал
У романа куча экранизаций, но не все знают, какие локации лежат в оригинальном сюжете.
Написать
20 марта 2025 20:03
Почему сериал «Мастер и Маргарита» то черно-белый, то цветной: фишка Бортко, которую поняли не все
Новаторская идея понравилась далеко не всем зрителям.
3 комментария
18 марта 2025 07:58
Гафту и Басилашвили кое-чего не хватило: Аугуст Диль — лучший из всех Воландов, и на то есть несколько причин
Это не значит, что другие российские экранизации плохие — они просто другие.
41 комментарий
16 марта 2025 20:30
Котом окажутся не все: ответьте на 5 вопросов и узнайте, кто вы из «Мастера и Маргариты» (тест)
Вдруг, вам выпадет сам Воланд?
2 комментария
14 марта 2025 19:05
«Можно придраться»: «Мастер и Маргарита» Бортко на Западе критикуют за 3 вещи
К двум из них режиссер не имеет ни малейшего отношения.
Написать
14 марта 2025 16:40
Умом Россию не понять: почему немец Диль наотрез отказался играть писателя в «Мастере и Маргарите»
А вот влезть в шкуру Воланда иностранцу было приятно.
13 комментариев
14 марта 2025 11:21
«Мне скучно, и я хочу в подвал»: угадайте, кто из героев «Мастера и Маргариты» Бортко сказал эти фразы (тест)
Настоящие поклонники произведения сходу вспомнят 6/6 цитат.
Написать
13 марта 2025 19:34
На Западе посмотрели обе версии «Мастера и Маргариты»: сериал хвалят активнее нового фильма
Хотя после выхода 20 лет назад Бортко критиковали за неправильный кастинг.
30 комментариев
13 марта 2025 08:27
«Вечно хочет зла и вечно совершает благо»: кем по сути является Воланд из «Мастера и Маргариты»
Противник всех грешников, друг королевы ведьм.
Написать
8 февраля 2025 10:07
Нос крючком, вздутые вены: Домогаров стал новым Воландом — и близко не как в «Мастере и Маргарите»
И его образ еще более далек от книжного, даже у Диля было ближе.
6 комментариев
7 февраля 2025 09:54
Нейросеть исправила «Мастера и Маргариту» Локшина: считает, что так фильм будет не хуже сериала
В последнее время картину 2024 года часто критикуют, так что ИИ решил помочь.
14 комментариев
2 февраля 2025 13:46
Сериал круче фильма? В «Мастере и Маргарите» Бортко на «России-1» вырезали ключевой момент
Без него роман Булгакова теряет всякий смысл.
8 комментариев
1 февраля 2025 22:00
Бессмысленно и просто: критик объяснил, почему «Мастер и Маргарита» Бортко во всем хуже фильма
С мнением эксперта точно не согласятся в комментариях.
61 комментарий
1 февраля 2025 07:29
Нейросеть описала персонажей «Мастера и Маргариты»: попробуйте отличить Бегемота от Воланда (тест)
Без сарказма ИИ не обошелся.
2 комментария
27 января 2025 16:40
«Чем больше таких работ будет»: Ковальчук не стала молчать об отношении к фильму «Мастер и Маргарита»
Коллеги звезды критикуют кино напропалую.
24 комментария
27 января 2025 15:13
На Западе сравнили фильм и сериал «Мастер и Маргарита»: скандальное кино Локшина уступает, но не во всем
Американские зрители в этом плане не очень-то далеко ушли от отечественных.
24 комментария
27 января 2025 14:15
Мастер воскресает, Пилат мучится: нейросеть придумала сюжет для «Мастер и Маргарита 2»
Булгаков такого, конечно, никогда бы не написал.
Написать
27 января 2025 13:17
Кино круче почти во всем: нейросеть сравнила фильм и сериал «Мастер и Маргарита» и пришла к неожиданным выводам
Бездушную машину не обвинить в подтасовке фактов и субъективном взгляде на мир.
42 комментария
26 января 2025 20:03
«Никакого отношения к Булгакову»: Басилашвили не понравился кривляющийся Воланд из нового «Мастера и Маргариты»
Актер, как и коллеги по сериалу, отнесся к экранизации со скепсисом.
77 комментариев
25 января 2025 15:42
Часто смотрите сериал «Мастер и Маргарита»? Тогда продолжите 5/5 цитат Воланда
Если внимательно следили за сюжетом или не раз читали книгу, то точно справитесь.
2 комментария
25 января 2025 12:19
Считаете сериал «Мастер и Маргарита» круче фильма? Тогда вы точно ответите на 6/6 вопросов (тест)
Проверим, как хорошо вы помните экранизацию от Бортко.
9 комментариев
25 января 2025 09:25
ИИ подобрал актеров для голливудской версии «Мастера и Маргариты»: есть кандидат даже на роль Бегемота
Решились бы посмотреть такое кино?
1 комментарий
24 января 2025 22:11
Маргарита спивается, Мастер в бреду: главное отличие новой экранизации Булгакова от сериала
Разбираем плюсы и минусы нового видения, опираясь на комментарии любимых читателей.
4 комментария
24 января 2025 22:00
Так себе блокбастер: Галибин из серила Бортко проехался по фильму «Мастер и Маргарита»
Артист из серила 2005 года оказался в шоке от увиденного, а его преемник проект защищает.
30 комментариев
24 января 2025 10:23
Воланд ярче, смысла больше, обнаженки меньше: почему фильм «Мастер и Маргарита» в разы круче сериала
Такого хейта в Сети картина точно не заслуживает.
244 комментария
23 января 2025 17:38
«Запретить, что ли?»: Бортко одной фразой разнес новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
Режиссер лучшего сериала по произведению Булгакова высказался прямо и категорично.
83 комментария
23 января 2025 16:40
Загадочный Воланд или королева бала: кто вы в «Мастере и Маргарите» (тест)
Ответьте на восемь простых, но в то же время важных вопросов. Не кривите при этом душой.
Написать
31 декабря 2024 19:05
Боярский разоткровенничался в день 75-летия: вот какого российского режиссера ценит больше прочих
Поделился мнением, отвечая на вопрос журналистов.
Написать
28 декабря 2024 08:56
Воланд и Волан-де-Морт: правда ли, что Роулинг украла имя злодея из «Мастера и Маргариты»
Нередко их путает подрастающее поколение.
4 комментария
26 декабря 2024 11:21
Сам Воланд за такое похвалил бы: Галкин готовился к «Мастеру и Маргарите» удивительным способом
Находчивости артиста и его желанию вжиться в роль можно позавидовать.
Написать
26 декабря 2024 07:00
Корнелюк испытал оторопь, когда писал музыку для «Мастера и Маргариты»: пугало то, что нравится фанатам
Композитор даже хотел отказаться от работы.
Написать
18 декабря 2024 22:02
«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус»: вспомните ли вы 7 бессмертных цитат из «Мастера и Маргариты»
Ведь, как известно, рукописи не горят.
1 комментарий
12 декабря 2024 19:34
Нежданно-негаданно: скандальные «Мастер и Маргарита» стали главным фильмом года
Фильм с Юрой Борисовым и другие кассовые хиты и рядом не стояли.
11 комментариев
5 декабря 2024 20:03
Лучшие экранизации классики: 5 сериалов для тех, кто не дождался «Преступления и наказания» с Янковским
Все они сняты в России, и каждый можно осилить за пару вечеров.
1 комментарий
31 октября 2024 17:00
Бортко хотел снять в роли Воланда эту зарубежную звезду: Басилашвили мог и не получить работу
Договориться с представителями голливудского актера не удалось.
Написать
25 августа 2024 11:15
