В 1 сезоне сериала «МОДОК» на годами лелеявшего мечту о порабощении мира МОДОКа все сваливается в один момент: жена требует развода, его организация под названием «АИМ» становится банкротом и переходит в руки Остина ван дер Слита, который, как и его постоянные враги «Мстители», не воспринимает МОДОКа всерьез. Из всех людей на Земле его жена выбирает себе в качестве нового ухажера именно супергероя – Чудо-человека, и в итоге почти всеми оставленному МОДОКу приходится в одиночку справляться с внезапно настигшим его кризисом среднего возраста и налаживать свою жизнь.