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МОДОК 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала МОДОК
Киноафиша Сериалы МОДОК Сезоны Сезон 1

Marvel's M.O.D.O.K.
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «МОДОК»

В 1 сезоне сериала «МОДОК» на годами лелеявшего мечту о порабощении мира МОДОКа все сваливается в один момент: жена требует развода, его организация под названием «АИМ» становится банкротом и переходит в руки Остина ван дер Слита, который, как и его постоянные враги «Мстители», не воспринимает МОДОКа всерьез. Из всех людей на Земле его жена выбирает себе в качестве нового ухажера именно супергероя – Чудо-человека, и в итоге почти всеми оставленному МОДОКу приходится в одиночку справляться с внезапно настигшим его кризисом среднего возраста и налаживать свою жизнь.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала МОДОК График выхода всех сериалов
Сезон 1
Если это... МОДОК If This Be … M.O.D.O.K.
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2021
Позабытый временем МОДОК The M.O.D.O.K. That Time Forgot
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2021
Остерегайся того, что приходит из портала! Beware What from Portal Comes!
Сезон 1 Серия 3
21 мая 2021
Если субботы предназначены... для друзей! If Saturday Be… for The Boys!
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2021
Если бюрократия станет твоей кончиной! If Bureaucracy Be Thy Death!
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2021
Байки о Великой войне накануне бар-мицвы! Tales from The Great Bar-Mitzvah War!
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2021
Этот человек... Это преображение! This Man… This Makeover!
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2021
О, будь кровь гуще робосока! O, Were Blood Thicker than Robot Juice!
Сезон 1 Серия 8
21 мая 2021
Что за новости приносит почтальон! What Menace Doth the Mailman Deliver!
Сезон 1 Серия 9
21 мая 2021
Дни будущих МОДОКов Days of Future M.O.D.O.K.S
Сезон 1 Серия 10
21 мая 2021
График выхода всех сериалов
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