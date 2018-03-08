Во 2 сезоне 1 серии сериала «Джессика Джонс» супергероиня возвращается к частному сыску. Сотрудничество с командой «Защитников» не изменило сложный характер Джессики, однако появление нового злодея вынуждает ее открыть новое расследование.
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