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Киноафиша Сериалы Джессика Джонс Сезоны Сезон 2 Серия 3

Джессика Джонс 2015 - 2019 3 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Джессика Джонс»
Начните с начала
Сезон 2 / Серия 1 8 марта 2018
Что-то ненормальное
Сезон 2 / Серия 2 8 марта 2018
Единственный выживший
Сезон 2 / Серия 3 8 марта 2018
Боже, спаси бомжа
Сезон 2 / Серия 4 8 марта 2018
Осьминог
Сезон 2 / Серия 5 8 марта 2018
С глазу на глаз
Сезон 2 / Серия 6 8 марта 2018
Хочу свести тебя с ума
Сезон 2 / Серия 7 8 марта 2018
Ну разве не весело?
Сезон 2 / Серия 8 8 марта 2018
Акула в ванной, монстр в постели
Сезон 2 / Серия 9 8 марта 2018
Свиная отбивная
Сезон 2 / Серия 10 8 марта 2018
Три жизни, и это только начало
Сезон 2 / Серия 11 8 марта 2018
Помолитесь за Пэтси
Сезон 2 / Серия 12 8 марта 2018
Парк отдыха
Сезон 2 / Серия 13 8 марта 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Джессика Джонс» воспоминания позволяют супергероине узнать новые детали из своего прошлого. Улики приводят Джессику в заброшенную больницу, тогда как Джери, пытаясь скрыть правду, принимает непростое решение.

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