Во 2 сезоне 2 серии сериала «Джессика Джонс» поиски доктора Козлова приводят частную сыщицу со сверхспособностями к неожиданному открытию. Триш объединяется с Малкольмом, чтобы поставить точку в конфликте с человеком из своего темного прошлого.
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