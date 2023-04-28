7 самых токсичных романтических отношений в супергеройских фильмахСупергеройские франшизы продолжают оставаться одним из самых популярных жанров современного кинематографа. Практически у каждого фаната фильмов по комиксам уже имеются свои любимые пары, будь то Наташа Романофф и Брюс Беннер или Брюс Уэйн и Селина Кайл. При этом, увы, далеко не все взаимодействия персонажей на экране можно назвать достойным примером для подражания. В то время как одни герои строят по-настоящему здоровые отношения друг с другом, другие упорно уходят в токсичность.
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря NetflixNetflix уже давно доказал, что фильмы и сериалы его производства вполне могут конкурировать с голливудскими блокбастерами, а роль в нашумевшем проекте от платформы может принести актёру гораздо больше славы, чем многолетний опыт съёмок в студийных фильмах. Сегодня мы расскажем вам об тех, кто начал свою карьеру задолго до Netflix, однако получил известность именно благодаря ему.