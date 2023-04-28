Меню
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи. 
28 апреля 2023 15:00
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука На этой неделе стриминги предлагают отправиться на планету Пандора, изобрести популярную игру, раскрыть убийство в Париже и посмеяться над супергероикой. 
31 марта 2023 15:00
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах
Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах Долгожданная экранизация «Мэйфейрских ведьм», продолжение культовой хоррор-комедии и мощная драма об ужасах испанской инквизиции.
11 января 2023 12:00
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Депрессии, расстройства личности и нервные срывы, которые сделали героев DC и Marvel сильнее.
11 октября 2022 17:00
7 самых токсичных романтических отношений в супергеройских фильмах
7 самых токсичных романтических отношений в супергеройских фильмах Супергеройские франшизы продолжают оставаться одним из самых популярных жанров современного кинематографа. Практически у каждого фаната фильмов по комиксам уже имеются свои любимые пары, будь то Наташа Романофф и Брюс Беннер или Брюс Уэйн и Селина Кайл. При этом, увы, далеко не все взаимодействия персонажей на экране можно назвать достойным примером для подражания. В то время как одни герои строят по-настоящему здоровые отношения друг с другом, другие упорно уходят в токсичность. 
22 июня 2022 17:00
Кристен Риттер готова вернуться к роли Джессики Джонс, если ей найдется место в киновселенной Marvel
Кристен Риттер готова вернуться к роли Джессики Джонс, если ей найдется место в киновселенной Marvel Звезда очень гордится персонажем и будет рада вновь перевоплотиться в героиню.
16 сентября 2021 14:40
Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix
Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix Женщины уже давно отвоевали себе право не просто быть «дамами в беде» или подружками главного героя, но и самим становиться решительными, смелыми персонажами, чья жизнь далека от стандартных «готовка – уборка – дети». Мы расскажем вам о самых интересных героинях сериалов Netflix, заслуживающих внимания.
5 июля 2021 15:04
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix Netflix уже давно доказал, что фильмы и сериалы его производства вполне могут конкурировать с голливудскими блокбастерами, а роль в нашумевшем проекте от платформы может принести актёру гораздо больше славы, чем многолетний опыт съёмок в студийных фильмах. Сегодня мы расскажем вам об тех, кто начал свою карьеру задолго до Netflix, однако получил известность именно благодаря ему.
5 июня 2021 10:30
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов
10 проектов Netflix, которые понравятся фанатам комиксов Вас ждёт мрачная и реалистичная супергеройская франшиза Marvel, новое прочтении истории Робина из комиксов DC и самые яркие экранизации авторских проектов.
11 марта 2021 12:44
