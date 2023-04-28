Супергеройские франшизы продолжают оставаться одним из самых популярных жанров современного кинематографа. Практически у каждого фаната фильмов по комиксам уже имеются свои любимые пары, будь то Наташа Романофф и Брюс Беннер или Брюс Уэйн и Селина Кайл. При этом, увы, далеко не все взаимодействия персонажей на экране можно назвать достойным примером для подражания. В то время как одни герои строят по-настоящему здоровые отношения друг с другом, другие упорно уходят в токсичность.