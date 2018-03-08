Во 2 сезоне 12 серии сериала «Джессика Джонс» сбежавшая из тюрьмы Алиса продолжает искать Триш. Джессика отчаянно пытается защитить лучшую подругу, не подозревая, чем это обернется. Джери разрабатывает план кровавой мести своим обманщикам.
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