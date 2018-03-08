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Киноафиша Сериалы Джессика Джонс Сезоны Сезон 2 Серия 12

Джессика Джонс 2015 - 2019 12 серия 2 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Джессика Джонс»
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Сезон 2 / Серия 1 8 марта 2018
Что-то ненормальное
Сезон 2 / Серия 2 8 марта 2018
Единственный выживший
Сезон 2 / Серия 3 8 марта 2018
Боже, спаси бомжа
Сезон 2 / Серия 4 8 марта 2018
Осьминог
Сезон 2 / Серия 5 8 марта 2018
С глазу на глаз
Сезон 2 / Серия 6 8 марта 2018
Хочу свести тебя с ума
Сезон 2 / Серия 7 8 марта 2018
Ну разве не весело?
Сезон 2 / Серия 8 8 марта 2018
Акула в ванной, монстр в постели
Сезон 2 / Серия 9 8 марта 2018
Свиная отбивная
Сезон 2 / Серия 10 8 марта 2018
Три жизни, и это только начало
Сезон 2 / Серия 11 8 марта 2018
Помолитесь за Пэтси
Сезон 2 / Серия 12 8 марта 2018
Парк отдыха
Сезон 2 / Серия 13 8 марта 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «Джессика Джонс» сбежавшая из тюрьмы Алиса продолжает искать Триш. Джессика отчаянно пытается защитить лучшую подругу, не подозревая, чем это обернется. Джери разрабатывает план кровавой мести своим обманщикам.

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