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Киноафиша Сериалы Джессика Джонс Актеры и роли

Актеры сериала «Джессика Джонс»

Актеры сериала «Джессика Джонс» Вся информация о сериале
Кристен Риттер
Кристен Риттер Krysten Ritter
Jessica Campbell Jones Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss
Jeryn "Jeri" Hogarth Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер Benjamin Walker
Erik Gelden Джанет МакТир
Джанет МакТир Janet McTeer
Alisa Jones Сарита Чоудри
Сарита Чоудри Sarita Choudhury
Kith Lyonne Терри Чен
Терри Чен Terry Chen
Pryce Cheng Майк Колтер
Майк Колтер Mike Colter
Luke Cage Дэвид Теннант
Дэвид Теннант David Tennant
Kilgrave / Kevin Thompson Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор Rachael Taylor
Patricia "Trish" Walker / Patsy Эрин Мориарти
Эрин Мориарти Erin Moriarty
Hope Shlottmann
Эка Дарвилл Eka Darville
Malcolm Ducasse
Wil Traval
Will Simpson
Джереми Бобб
Джереми Бобб Jeremy Bobb
Gregory Sallinger
J.R. Ramirez
Oscar Arocho
Тиффани Мак
Тиффани Мак Tiffany Mack
Zaya Okonjo
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