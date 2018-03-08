Во 2 сезоне 4 серии сериала «Джессика Джонс» Ченг получает отказ от Хогарт, но не оставляет затею. Чтобы разрушить карьеру Джессики, он пытается подкупить Малкольма, а также наводит справки о ее нынешних делах. Удастся ли ему довести дело до конца?
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