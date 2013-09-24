В 1 сезоне 22 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Гарретт срывает презентацию Йена Куинна. Члены команды Колсона штурмуют «Кибертек». А одному из агентов даже предоставляется возможность отомстить Уорду. Не обходится и без внезапно возникшего героя.
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