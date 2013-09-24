Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Яга и книга заклинаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Агенты «Щ.И.Т.» Сезоны Сезон 1 Серия 22

Агенты «Щ.И.Т.» 2013 - 2020 22 серия 1 сезон

9.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Агенты «Щ.И.Т.»»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2013
0-8-4
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 2013
Активы
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2013
Глаз-шпион
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2013
Девушка в цветочном платье
Сезон 1 / Серия 5 22 октября 2013
ФЗЗТ
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2013
Штаб
Сезон 1 / Серия 7 12 ноября 2013
Колодец
Сезон 1 / Серия 8 19 ноября 2013
Восстановление
Сезон 1 / Серия 9 26 ноября 2013
Мост
Сезон 1 / Серия 10 10 декабря 2013
Волшебное место
Сезон 1 / Серия 11 7 января 2014
Семена
Сезон 1 / Серия 12 14 января 2014
П.У.Т.И.
Сезон 1 / Серия 13 4 февраля 2014
Т.А.И.Т.И.
Сезон 1 / Серия 14 4 марта 2014
Да, люди
Сезон 1 / Серия 15 11 марта 2014
Конец начала
Сезон 1 / Серия 16 1 апреля 2014
Поворот, поворот, поворот
Сезон 1 / Серия 17 8 апреля 2014
Провидение
Сезон 1 / Серия 18 15 апреля 2014
Единый свет во тьме
Сезон 1 / Серия 19 22 апреля 2014
Ничего личного
Сезон 1 / Серия 20 29 апреля 2014
Сброд
Сезон 1 / Серия 21 6 мая 2014
Начало конца
Сезон 1 / Серия 22 13 мая 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 22 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Гарретт срывает презентацию Йена Куинна. Члены команды Колсона штурмуют «Кибертек». А одному из агентов даже предоставляется возможность отомстить Уорду. Не обходится и без внезапно возникшего героя.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Джон Уик 4
Джон Уик 4 47 комментариев
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2 5 комментариев
Вызов
Вызов 125 комментариев
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App