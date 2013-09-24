В 1 сезоне 5 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» агентам предстоит отыскать фокусника из Китая. Кроме команды Колсона за ним охотится сотрудница компании «Сороконожка», которая занимается вербовкой. Она хочет использовать фокусника для проведения опытов.
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