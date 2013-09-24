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Киноафиша Сериалы Агенты «Щ.И.Т.» Сезоны Сезон 1 Серия 5

Агенты «Щ.И.Т.» 2013 - 2020 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Агенты «Щ.И.Т.»»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2013
0-8-4
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 2013
Активы
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2013
Глаз-шпион
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2013
Девушка в цветочном платье
Сезон 1 / Серия 5 22 октября 2013
ФЗЗТ
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2013
Штаб
Сезон 1 / Серия 7 12 ноября 2013
Колодец
Сезон 1 / Серия 8 19 ноября 2013
Восстановление
Сезон 1 / Серия 9 26 ноября 2013
Мост
Сезон 1 / Серия 10 10 декабря 2013
Волшебное место
Сезон 1 / Серия 11 7 января 2014
Семена
Сезон 1 / Серия 12 14 января 2014
П.У.Т.И.
Сезон 1 / Серия 13 4 февраля 2014
Т.А.И.Т.И.
Сезон 1 / Серия 14 4 марта 2014
Да, люди
Сезон 1 / Серия 15 11 марта 2014
Конец начала
Сезон 1 / Серия 16 1 апреля 2014
Поворот, поворот, поворот
Сезон 1 / Серия 17 8 апреля 2014
Провидение
Сезон 1 / Серия 18 15 апреля 2014
Единый свет во тьме
Сезон 1 / Серия 19 22 апреля 2014
Ничего личного
Сезон 1 / Серия 20 29 апреля 2014
Сброд
Сезон 1 / Серия 21 6 мая 2014
Начало конца
Сезон 1 / Серия 22 13 мая 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» агентам предстоит отыскать фокусника из Китая. Кроме команды Колсона за ним охотится сотрудница компании «Сороконожка», которая занимается вербовкой. Она хочет использовать фокусника для проведения опытов.

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