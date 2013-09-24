В 1 сезоне 11 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Эдисон По пытает Колсона. Преданные агенты во главе с Викторией Хэнд прилагают все усилия, чтобы отыскать босса. В поисках не участвует только Скай, которая была отстранена из-за недоверия Виктории.
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