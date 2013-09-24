В 1 сезоне 12 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» агенты собираются расследовать дело, связанное с заморозкой кадета в бассейне. Выясняется, что Фитца и Симмонс помнят в Академии. Педагоги и другие кадеты встречают их как настоящих знаменитостей.
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