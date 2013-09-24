В 1 сезоне 13 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» члены команды Колсона под прикрытием охотятся за Провидцем. Вскоре агентов рассекречивают, в результате чего им приходится использовать все свои способности для того, чтобы закончить операцию.
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