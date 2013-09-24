В 1 сезоне 20 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Фитц находит письмо, которое отправила Скай. Пока члены команды справляются с шоком, на офис совершают нападение полковник Тэлбот и Мария Хилл. Тем временем Скай предпринимает попытку спастись.
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