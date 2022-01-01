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Сериалы
Агенты «Щ.И.Т.»
Сезоны
Агенты «Щ.И.Т.» (2013 - 2020), список сезонов
Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
12+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ABC
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Список сезонов сериала «Агенты «Щ.И.Т.»»
Сезон 1 / Season 1
2013,
22 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2014,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2015,
22 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2016,
22 эпизода
Сезон 5 / Season 5
2017,
22 эпизода
Сезон 6 / Season 6
2019,
13 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2020,
13 эпизодов
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