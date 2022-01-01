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Киноафиша Сериалы Агенты «Щ.И.Т.» Сезоны
Агенты «Щ.И.Т.» (2013 - 2020), список сезонов Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 12+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
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Список сезонов сериала «Агенты «Щ.И.Т.»»
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 22 эпизода
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 22 эпизода
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 22 эпизода
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 22 эпизода
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 22 эпизода
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2019, 13 эпизодов
 
Агенты «Щ.И.Т.» - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2020, 13 эпизодов
 
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