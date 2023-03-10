Меню
Лютер
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей»
На этой неделе стриминги предлагают посадить за решетку амбициозного маньяка, раскрыть дело в Америке 1930-х и разобраться в чувствах к бывшим возлюбленным.
Написать
10 марта 2023 15:00
Идрис Эльба выслеживает смертоносного психопата в трейлере фильма «Лютер: Павшее солнце»
Знаменитый сыщик сбежит из тюрьмы, чтобы спасти Лондон.
Написать
10 февраля 2023 11:19
Полнометражное окончание сериала «Лютер» обрело дату релиза
Заключительное приключение героя Идриса Эльбы выйдет на Netflix.
Написать
13 января 2023 14:54
Появились первые кадры с Идрисом Эльбой из полнометражного фильма «Лютер»
На этот раз британский детектив окажется в совершенно новой среде.
Написать
24 ноября 2022 13:26
Что посмотреть на выходных: возвращение «Пиноккио», могучий Тор и приквел к хоррору «Дитя тьмы»
На этой неделе стриминги радуют нас зарядом ностальгии. Смотрим приквел к хоррору нулевых, криминальную драму из 80-х и долгожданную экранизацию сказки с Томом Хэнксом. Об этих и других новинках рассказываем в нашем материале.
Написать
9 сентября 2022 15:00
Идрис Эльба поделился закулисными фото со съемок полнометражного фильма «Лютер»
Производство продолжения от Netflix и BBC официально стартовало.
Написать
11 ноября 2021 14:37
В Скандинавии выпустят местные версии сериалов «Офис» и «Лютер»
Когда начнется производство адаптаций, пока не сообщается.
Написать
8 ноября 2021 15:50
Энди Серкис и Синтия Эриво сыграют с Идрисом Эльбой в полнометражном «Лютере»
Новая глава истории знаменитого детектива выйдет на Netflix.
Написать
14 сентября 2021 15:15
