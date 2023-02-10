Идрис Эльба выслеживает смертоносного психопата в трейлере фильма «Лютер: Павшее солнце»

Потоковый сервис Netflix представил дебютный трейлер криминального детектива с Идрисом Эльбой «Лютер: Павшее солнце», который является продолжением сериала «Лютер». В эпическом сиквеле знаменитому британскому сыщику предстоит столкнуться со своим самым опасным врагом.

Пока Джон Лютер сидит в тюрьме, Лондон постепенно погружается в хаос из-за таинственного маньяка, терроризирующего столицу Великобритании и надсмехающегося над опальным законником. Теперь у главного героя появляется веская причина, чтобы сбежать из заключения — он намерен любой ценой остановить смертоносного киберпсихопата. Вырвавшись из тюрьмы, Лютер начнет свое расследование.

Вместе с Эльбой в актерском составе картины задействованы Синтия Эриво, Дермот Краули и Энди Серкис, сыгравший серийного убийцу Дэвида Роби. Сценарий написал создатель оригинального «Лютера» Нил Кросс, а режиссерские полномочия доверили Джэми Пэйну, также когда-то снимавшему оригинальный сериал.

«Лютер: Павшее солнце» выйдет на стриминге 10 марта.