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Постер к сериалу Лютер
Киноафиша Сериалы Лютер Сезоны
Лютер (2010 - 2019), список сезонов Luther 18+
Год выпуска 2010
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Список сезонов сериала «Лютер»
Лютер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 6 эпизодов
 
Лютер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 4 эпизода
 
Лютер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 4 эпизода
 
Лютер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 2 эпизода
 
Лютер - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 4 эпизода
 
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