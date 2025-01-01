Меню
Цитаты из сериала Лютер

Alice Morgan Некоторые маленькие девочки мечтают о пони. Я всегда хотела быть вдовой.
DSU Rose Teller Хотите узнать главную трагедию брака?
DCI John Luther Нет, спасибо.
DSU Rose Teller Женщины всегда думают, что мужчины изменятся, но это не так. Мужчины считают, что женщины не изменятся, но они меняются.
Alice Morgan Итак, у меня есть пули, но нет пистолета. Это довольно дзен.
Детектив Лютер Это неправильно, не так ли?
DSU Martin Schenk Я знаю таких мужчин, как ты, так же, как ты знаешь таких мужчин, как я, и я знаю, что ты бы этого не сделал, если бы верил, что есть хоть малейший шанс получить за это ответку. Так что, угадай что: ответка пришла к тебе, как рука Бога, и следующие слова из твоих уст определят вес и скорость того колоссального г#вна, которое скоро свалится тебе на голову.
DCI John Luther [обнаруживая труп] Смотри, это очень специфический стиль - парик, макияж. Здесь что-то от Siouxsie and the Banshees.
DS Justin Ripley Кто и что?
DCI John Luther '80-е. Постпанк.
DS Justin Ripley О, эээ, готы.
DCI John Luther Постпанк.
DCI John Luther Я иду за тобой.
Alice Morgan Не если я приду за тобой первой.
DCI John Luther Ты никогда не беспокоишься, что оказалась на стороне Дьявола, даже не зная об этом?
DSU George Stark Был лесник. В Америке, если что. Его ударило молнией семь раз. Семь раз. На самом деле он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый невезучий человек в мире. Или, может быть, самый везучий. Зависит от того, как на это смотреть.
DCI John Luther Я делаю шаг. Но это маленький шаг. Скорее всего, это просто прыжок.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рут Уилсон
Рут Уилсон
Ruth Wilson
Саския Ривз
Saskia Reeves
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Idris Elba
Дермот Краули
Dermot Crowley
Warren Brown
Дэвид О’Хара
David O'Hara
