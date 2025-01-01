DSU Martin SchenkЯ знаю таких мужчин, как ты, так же, как ты знаешь таких мужчин, как я, и я знаю, что ты бы этого не сделал, если бы верил, что есть хоть малейший шанс получить за это ответку. Так что, угадай что: ответка пришла к тебе, как рука Бога, и следующие слова из твоих уст определят вес и скорость того колоссального г#вна, которое скоро свалится тебе на голову.
DCI John Luther[обнаруживая труп] Смотри, это очень специфический стиль - парик, макияж. Здесь что-то от Siouxsie and the Banshees.
DCI John LutherТы никогда не беспокоишься, что оказалась на стороне Дьявола, даже не зная об этом?
DSU George StarkБыл лесник. В Америке, если что. Его ударило молнией семь раз. Семь раз. На самом деле он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый невезучий человек в мире. Или, может быть, самый везучий. Зависит от того, как на это смотреть.
DCI John LutherЯ делаю шаг. Но это маленький шаг. Скорее всего, это просто прыжок.