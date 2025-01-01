DSU Martin Schenk Я знаю таких мужчин, как ты, так же, как ты знаешь таких мужчин, как я, и я знаю, что ты бы этого не сделал, если бы верил, что есть хоть малейший шанс получить за это ответку. Так что, угадай что: ответка пришла к тебе, как рука Бога, и следующие слова из твоих уст определят вес и скорость того колоссального г#вна, которое скоро свалится тебе на голову.