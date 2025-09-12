Меню
Сериалы
Лютер
Статьи
Статьи о сериале «Лютер»
BBC наснимали кучу сериалов не хуже «Шерлока» и «Острых козырьков»: топ-10 проектов студии с рейтингом не ниже 8 баллов
От классики до современности.
Написать
12 сентября 2025 10:52
Возник из-за мафии, чуть не стал новым Бондом: вы не знали эти факты про лучший детектив BBC «Лютер»
В честь дня рождения Идриса Эльбы вспоминаем о культовом проекте.
Написать
6 сентября 2025 19:34
В топ-5 британских детективов нашлось сразу 3 ноунейма: даже у любимого всеми «Лютера» рейтинг ниже
До «Шерлока» им далеко, но цифры все равно потрясающие.
1 комментарий
19 июня 2025 11:50
