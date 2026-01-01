2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»

Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали

Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит

По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)

Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»

«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+

Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)

Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест

«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон

5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)