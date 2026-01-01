|1
|In With a Kaboom!
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:54
|2
|Main Title
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Джей Джей Абрамс
|0:17
|3
|Awed and Shocked
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:35
|4
|Fool Me Twice
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|3:18
|5
|Pagoda of Shame
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:02
|6
|The Island
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:56
|7
|Eko of the Past
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:44
|8
|Church of Eko's
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:59
|9
|Leggo My Eko
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|3:11
|10
|Romancing the Cage
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:50
|11
|Under the Knife
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|4:19
|12
|Teaser Time
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:48
|13
|Here Today, Gone To Maui
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|4:55
|14
|Distraught Desmond
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|3:37
|15
|Achara, Glad To See Me?
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:25
|16
|Ocean's Apart
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|3:02
|17
|The Lone Hugo
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|3:34
|18
|Fetch Your Arm
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:24
|19
|Ain't Talkin' 'Bout Nothin'
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:04
|20
|Shambala
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony
|2:05
|21
|Claire-A Culpa
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|5:21
|22
|A Touching Moment
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:34
|23
|Sweet Expose
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|4:36
|24
|Storming Monster
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:30
|25
|Heart of Thawyer
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:51
|26
|Juliette Is Lost
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:28
|27
|Beach Blanket Bonding
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:53
|28
|Rushin' the Russian
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:06
|29
|Deadly Fertility
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:06
|30
|Dharmacide
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|3:55
|31
|Paddle Jumper
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:14
|32
|She's Dynamite
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:18
|33
|The Good, The Bad and the Ominous
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:06
|34
|Charlie's Fate
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|3:00
|35
|Paddle Jumper Reprise
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:13
|36
|Ta-Ta Charlie
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:27
|37
|Heirloom Holiday
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:23
|38
|Greatest Hits
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|6:02
|39
|Flying High
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|6:31
|40
|The Good Shepherd
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:57
|41
|Manifesting Destiny
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:39
|42
|The Looking Glass Ceiling
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|3:31
|43
|Ex Marks the Jack
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:11
|44
|Jintimidating Bernard
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:41
|45
|Benomination of the Temple
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:40
|46
|An Other Dark Agenda
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:37
|47
|Kate Makes a Splash
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:31
|48
|Diving Desmond
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:47
|49
|Weapon of Mass Distraction
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:51
|50
|The Fallen Hero
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:26
|51
|Sticking To Their Guns
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:00
|52
|Torture Me Not
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:43
|53
|Through the Locke-Ing Glass
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:12
|54
|The Only Pebble In the Jungle
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:33
|55
|Early Mourning Mystery
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:52
|56
|Patchy At Best
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|2:03
|57
|All Jack'ed Up
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:12
|58
|Hold the Phone
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|3:50
|59
|Code of Conduct
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:42
|60
|Act Now, Regret Later
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|5:11
|61
|Just What the Doctor Ordered
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:23
|62
|Hurley's Helping Hand
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|1:07
|63
|Looking Glass Half Full
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|4:16
|64
|Jack FM
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:30
|65
|Naomi Phone Home
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|4:01
|66
|Flash Forward Flashback
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|4:15
|67
|End Title
|Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino
|0:32