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Kinoafisha TV Shows Lost Soundtrack

Soundtrack from "Lost"

Music from "Lost" All info
Lost: Season 3 (Original Television Soundtrack)
Lost: Season 3 (Original Television Soundtrack) 67 tracks. Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony
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Lost: The Final Season (Original Television Soundtrack)
Lost: The Final Season (Original Television Soundtrack) 51 tracks. Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony
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Lost: The Last Episodes (Original Television Soundtrack)
Lost: The Last Episodes (Original Television Soundtrack) 44 tracks. Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony
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Lost: Season 1 (Original Television Soundtrack)
Lost: Season 1 (Original Television Soundtrack) 27 tracks. Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony
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Lost: Season 4 (Original Television Soundtrack)
Lost: Season 4 (Original Television Soundtrack) 26 tracks. Michael Giacchino
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Lost: Season 2 (Original Television Soundtrack)
Lost: Season 2 (Original Television Soundtrack) 26 tracks. Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony
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Lost: Season 5 (Original Television Soundtrack)
Lost: Season 5 (Original Television Soundtrack) 23 tracks. Michael Giacchino
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Title Artist Time
1 In With a Kaboom! Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:54
2 Main Title Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Джей Джей Абрамс 0:17
3 Awed and Shocked Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:35
4 Fool Me Twice Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:18
5 Pagoda of Shame Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:02
6 The Island Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:56
7 Eko of the Past Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:44
8 Church of Eko's Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:59
9 Leggo My Eko Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:11
10 Romancing the Cage Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:50
11 Under the Knife Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:19
12 Teaser Time Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:48
13 Here Today, Gone To Maui Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:55
14 Distraught Desmond Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:37
15 Achara, Glad To See Me? Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:25
16 Ocean's Apart Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:02
17 The Lone Hugo Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:34
18 Fetch Your Arm Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:24
19 Ain't Talkin' 'Bout Nothin' Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:04
20 Shambala Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony 2:05
21 Claire-A Culpa Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 5:21
22 A Touching Moment Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:34
23 Sweet Expose Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:36
24 Storming Monster Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:30
25 Heart of Thawyer Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:51
26 Juliette Is Lost Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:28
27 Beach Blanket Bonding Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:53
28 Rushin' the Russian Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:06
29 Deadly Fertility Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:06
30 Dharmacide Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:55
31 Paddle Jumper Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:14
32 She's Dynamite Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:18
33 The Good, The Bad and the Ominous Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:06
34 Charlie's Fate Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:00
35 Paddle Jumper Reprise Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:13
36 Ta-Ta Charlie Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:27
37 Heirloom Holiday Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:23
38 Greatest Hits Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 6:02
39 Flying High Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 6:31
40 The Good Shepherd Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:57
41 Manifesting Destiny Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:39
42 The Looking Glass Ceiling Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:31
43 Ex Marks the Jack Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:11
44 Jintimidating Bernard Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:41
45 Benomination of the Temple Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:40
46 An Other Dark Agenda Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:37
47 Kate Makes a Splash Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:31
48 Diving Desmond Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:47
49 Weapon of Mass Distraction Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:51
50 The Fallen Hero Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:26
51 Sticking To Their Guns Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:00
52 Torture Me Not Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:43
53 Through the Locke-Ing Glass Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:12
54 The Only Pebble In the Jungle Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:33
55 Early Mourning Mystery Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:52
56 Patchy At Best Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:03
57 All Jack'ed Up Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:12
58 Hold the Phone Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:50
59 Code of Conduct Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:42
60 Act Now, Regret Later Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 5:11
61 Just What the Doctor Ordered Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:23
62 Hurley's Helping Hand Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:07
63 Looking Glass Half Full Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:16
64 Jack FM Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:30
65 Naomi Phone Home Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:01
66 Flash Forward Flashback Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 4:15
67 End Title Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:32
Listen to songs from "Lost" (2004) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Lost" in different languages are free for listening online.
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