История Лизи
Статьи
Статьи о сериале «История Лизи»
Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов
Сам Кинг считает мини-сериал своей гордостью, а оригинальный роман — своей самой личной работой.
Написать
12 августа 2025 13:17
Новый телесериал по Стивену Кингу бьет рекорды еще до выхода на экраны — пока что у него самый высокий рейтинг на Rotten Tomatoes
Лучше был только детективный триллер, вышедший в 2020 году.
2 комментария
11 июля 2025 18:36
Критики мокрого места не оставили: к своей свежей экранизации Кинг написал сценарий лично — именно потому она и провалилась
А ведь у проекта был потрясающий каст.
Написать
28 апреля 2025 20:03
