В 1 сезоне сериала «История Лизи», потеряв два года назад мужа, Лизи Лэндон проводит целые дни среди оставшихся после него рукописей. Его блестящие работы, некогда оцененные как профессионалами, так и рядовыми читателями, вынуждают профессора Дэшила, в прошлом знакомого со Скоттом, настойчиво уговаривать вдову передать ему неопубликованные материалы. Когда та отказывается, профессор принимает помощь от первого встречного — Джима Дули, одержимого творчеством Лэндона фаната. Способный на невероятную жестокость, он преследует Лизи, пока ту настигает темное прошлое мужа.