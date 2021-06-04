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История Лизи 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала История Лизи
Киноафиша Сериалы История Лизи Сезоны Сезон 1

Lisey's Story 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «История Лизи»

В 1 сезоне сериала «История Лизи», потеряв два года назад мужа, Лизи Лэндон проводит целые дни среди оставшихся после него рукописей. Его блестящие работы, некогда оцененные как профессионалами, так и рядовыми читателями, вынуждают профессора Дэшила, в прошлом знакомого со Скоттом, настойчиво уговаривать вдову передать ему неопубликованные материалы. Когда та отказывается, профессор принимает помощь от первого встречного — Джима Дули, одержимого творчеством Лэндона фаната. Способный на невероятную жестокость, он преследует Лизи, пока ту настигает темное прошлое мужа.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала История Лизи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 июня 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 июля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 июля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 июля 2021
График выхода всех сериалов
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