В 1 сезоне 7 серии сериала «Кунг-фу» Ники пытается отвлечься от ужасных новостей, к счастью, на ее пути оказывается молодая женщина, которой требуется срочная помощь. Мэй-Лэй делает неожиданное признание, а Жилан пытается исправить прошлые ошибки.
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