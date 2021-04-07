В 1 сезоне 3 серии сериала «Кунг-фу» Ники и Генри пытаются прислушаться к мнению профессора, который может помочь им в поисках. Между Мэй-Ли и Джином происходит ссора, которая раскрывает довольно серьезные проблемы, существующие в их браке.
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