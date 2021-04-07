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Киноафиша Сериалы Кунг-фу Сезоны Сезон 1 Серия 3

Кунг-фу 2021 - 2023 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Кунг-фу»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 7 апреля 2021
Тишина
Сезон 1 / Серия 2 14 апреля 2021
Терпение
Сезон 1 / Серия 3 21 апреля 2021
Рука
Сезон 1 / Серия 4 28 апреля 2021
Святилище
Сезон 1 / Серия 5 5 мая 2021
Ярость
Сезон 1 / Серия 6 12 мая 2021
Руководство
Сезон 1 / Серия 7 26 мая 2021
Судьба
Сезон 1 / Серия 8 2 июня 2021
Изоляция
Сезон 1 / Серия 9 23 июня 2021
Выбор
Сезон 1 / Серия 10 30 июня 2021
Привязанность
Сезон 1 / Серия 11 7 июля 2021
Жертва
Сезон 1 / Серия 12 14 июля 2021
Преобразование
Сезон 1 / Серия 13 21 июля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Кунг-фу» Ники и Генри пытаются прислушаться к мнению профессора, который может помочь им в поисках. Между Мэй-Ли и Джином происходит ссора, которая раскрывает довольно серьезные проблемы, существующие в их браке.

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