В 1 сезоне 11 серии сериала «Кунг-фу» Ники и Генри неожиданно отправляются на концерт K-pop-группы в Лас-Вегасе, где они сталкиваются с Чжиланом и Кервином. В это же время Джин и Мэй-Ли принимают важное решение в отношении своего ресторана...
Related video
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Тайное стало явным: Пугачева перезахоронила родных
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Авторизация по e-mail