Кунг-фу 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Кунг-фу
Кунг-фу Сезон 3

Kung Fu 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Кунг-фу»

В 3 сезоне сериала «Кунг-фу» необычная студентка Ники Чен по-прежнему борется с преступностью в своем родном американском городе. Научившись сражаться у лучших восточных мастеров, она возвращается, чтобы защитить свой дом от зла. Теперь у девушки есть новообретенная кузина Мия, жизнь которой находится в опасности. Ники преследует бандитов и постепенно понимает, что все они работают на одного шефа – криминального авторитета Рассела Тана. Его преступная сеть оплетает своими щупальцами весь город. Бороться с ним – это все равно что рубить головы гидры, которые немедленно отрастают. Ники переходит к решительным действиям.

Список серий 3-го сезона сериала «Кунг-фу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Шифу Shifu
Сезон 3 Серия 1
5 октября 2022
Риск Risk
Сезон 3 Серия 2
12 октября 2022
Компас The Compass
Сезон 3 Серия 3
19 октября 2022
Гармония Harmony
Сезон 3 Серия 4
26 октября 2022
Сбор урожая Harvest
Сезон 3 Серия 5
2 ноября 2022
Спасение Rescue
Сезон 3 Серия 6
9 ноября 2022
Злодеи Villains
Сезон 3 Серия 7
16 ноября 2022
Предательство Betrayal
Сезон 3 Серия 8
30 ноября 2022
Архитектор The Architect
Сезон 3 Серия 9
8 февраля 2023
Псевдоним Alias
Сезон 3 Серия 10
15 февраля 2023
Скипетр The Scepter
Сезон 3 Серия 11
22 февраля 2023
Потеря Loss
Сезон 3 Серия 12
1 марта 2023
Начало Beginning
Сезон 3 Серия 13
8 марта 2023
