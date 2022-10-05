В 3 сезоне сериала «Кунг-фу» необычная студентка Ники Чен по-прежнему борется с преступностью в своем родном американском городе. Научившись сражаться у лучших восточных мастеров, она возвращается, чтобы защитить свой дом от зла. Теперь у девушки есть новообретенная кузина Мия, жизнь которой находится в опасности. Ники преследует бандитов и постепенно понимает, что все они работают на одного шефа – криминального авторитета Рассела Тана. Его преступная сеть оплетает своими щупальцами весь город. Бороться с ним – это все равно что рубить головы гидры, которые немедленно отрастают. Ники переходит к решительным действиям.