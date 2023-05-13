Меню
Новости
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу»
Создатели отмененных шоу заявили, что будут бороться за жизнь своих проектов.
Написать
13 мая 2023 12:48
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Премьеры намечены на октябрь.
Написать
6 июля 2022 13:01
Канал The CW продлил на новые сезоны «Флэша», «Ривердейл», «Уокера» и другие сериалы
В перечень вошли семь проектов.
Написать
23 марта 2022 11:15
