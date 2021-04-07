В 1 сезоне сериала «Кунг-фу» рассказывается о двадцатипятилетней студентке по имени Ники Чен. В течение долгого времени девушка страдает от экзистенциального кризиса. Она никак не может найти свой путь в жизни. В итоге главная героиня решает отказаться от учебы в колледже, вместо этого она отправляется в закрытый монастырь, где преподают боевые искусства. Именно там Ники получает ответы на все свои вопросы. Она также становится первоклассным борцом. Спустя много лет героиня возвращается в свой родной город, но он уже не такой безопасный, как был раньше. В итоге Ники начинает самостоятельно бороться с преступностью.