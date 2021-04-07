Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Кунг-фу 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кунг-фу
Киноафиша Сериалы Кунг-фу Сезоны Сезон 1

Kung Fu 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кунг-фу»

В 1 сезоне сериала «Кунг-фу» рассказывается о двадцатипятилетней студентке по имени Ники Чен. В течение долгого времени девушка страдает от экзистенциального кризиса. Она никак не может найти свой путь в жизни. В итоге главная героиня решает отказаться от учебы в колледже, вместо этого она отправляется в закрытый монастырь, где преподают боевые искусства. Именно там Ники получает ответы на все свои вопросы. Она также становится первоклассным борцом. Спустя много лет героиня возвращается в свой родной город, но он уже не такой безопасный, как был раньше. В итоге Ники начинает самостоятельно бороться с преступностью.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Кунг-фу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2021
Тишина Silence
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2021
Терпение Patience
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2021
Рука Hand
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2021
Святилище Sanctuary
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2021
Ярость Rage
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2021
Руководство Guidance
Сезон 1 Серия 7
26 мая 2021
Судьба Destiny
Сезон 1 Серия 8
2 июня 2021
Изоляция Isolation
Сезон 1 Серия 9
23 июня 2021
Выбор Choice
Сезон 1 Серия 10
30 июня 2021
Привязанность Attachment
Сезон 1 Серия 11
7 июля 2021
Жертва Sacrifice
Сезон 1 Серия 12
14 июля 2021
Преобразование Transformation
Сезон 1 Серия 13
21 июля 2021
График выхода всех сериалов
Почему все хотят вырвать у него сердце? Раскрываем главный секрет силы Денджи из «Человека-бензопилы»
«Невский» был драмой, «Шеф» — тяжелым, а тут просто ржач: сериал «Копы» покажет, какими могут быть менты без надрыва
А вот вам «Предложение» в декорациях Армении — новая комедия «Семья под прикрытием», где вместо Буллок Блохина
Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании
Кубрик экранизировал русскую классику еще 60 лет назад: фильм получил 7,1 балла — но сам режиссер был недоволен
У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли
ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)
Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть
Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше