В 1 сезоне 13 серии сериала «Кунг-фу» приближается финал сезона. Главная героиня узнает о том, что необходимо сделать для того, чтобы открыть кузницу. Между тем чрезвычайная ситуация в доме грозит сорвать чайную церемонию Алтеи и Денниса.
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