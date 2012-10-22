В 1 сезоне 20 серии сериала «Кухня», придя пьяным на съемки, Виктор устраивает бардак на кулинарном шоу, и теперь у него огромные проблемы с Нагиевым. У Вики день рождения, и Макс думает, что она намекает ему на кольцо в качестве подарка.