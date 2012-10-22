В 1 сезоне 18 серии сериала «Кухня» владелица квартиры узнает, что помимо Кости там теперь живут и Макс с Настей, и повышает арендную плату в 3 раза. Нагиев тем временем, в ярости от финансовых показателей, решает взять все управление в свои руки.