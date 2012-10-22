В 1 сезоне 9 серии сериала «Кухня» Виктор заставляет Макса помогать Луи с большим заказом. В это время в ресторан приходит сестра Вики, она же бывшая жена Виктора, и оставляет маленького ребенка, который устраивает на кухне настоящий кавардак.