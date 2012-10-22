В 1 сезоне 2 серии сериала «Кухня» Виктор отказывается готовить из-за пропажи его любимого ножа. В это же время в ресторан приходит шеф-повар из нового ресторана, Елена. Вика же готова сделать все, что угодно, лишь бы Максима уволили.
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