В 1 сезоне 2 серии сериала «Кухня» Виктор отказывается готовить из-за пропажи его любимого ножа. В это же время в ресторан приходит шеф-повар из нового ресторана, Елена. Вика же готова сделать все, что угодно, лишь бы Максима уволили.