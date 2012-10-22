В 1 сезоне 13 серии сериала «Кухня» Настя обещает Косте перейти вечером на новый этап отношений, а Вика тем временем портит отношения с Максом, считая его слишком незрелым. Виктор и Елена начинают бороться за одно парковочное место.
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