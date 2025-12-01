Меню
Киноафиша Статьи «Самый смешной момент»: повара, когда смотрят «Кухню» или «Медведя», не могут сдержать ироничных смешков — у кулинарных сериалов есть один минус

1 декабря 2025 11:21
Чаще стараются избегать кино, которое возвращает на работу.

Кулинарные сериалы и фильмы менее популярными не становятся, зрительский интерес к ним только растет. Это касается и российских проектов вроде «Кухни», и зарубежных хитов последних лет — от камерной «Точки кипения» до жесткого «Медведя».

За красивыми кадрами и гастрономической романтикой скрывается профессия, в которой истинная цена каждой тарелки — усталость, стресс и годы практики. Об этом прекрасно знает шеф-повар Алексей Беседин, специалист с большим ресторанным опытом. Мы попросили его объяснить, какую реакцию вызывает у профессионалов такие произведения.

Довольно точные эмоции

Многие повара действительно смотрят такие проекты, но делают это иначе, чем обычный зритель. На экране они прежде всего видят не драму, а знакомые рабочие реалии. Хаос на кухне, крики, разрушительные смены, эмоциональное выгорание — то, что для зрителя выглядит эффектной гиперболой, для шефов часто обычный рабочий день.

Фильмы вроде "Жара" или сериал "Медведь" очень точно показывают этот хаос: крики, бешеный темп и эмоциональное выгорание. Зритель-неповар может подумать, что это преувеличение, но многие шефы подтвердят: "Да, бывает именно так".

Длинные смены, боль в ногах, ожоги, порезы — все это не придумки сценаристов. То же касается любви к продукту, когда герой находит идеальный овощ или бережно собирает блюдо.

Страсть к еде это то, что движет большинством поваров.

Ироничные преувеличения

Самая частая фантазия — «шеф-супермен». В кино он может делать буквально все: закупает продукты, готовит за весь ресторан, принимает гостей и моет пол. В реальности кухня — это отлаженная бригада, где у каждого своя роль.

Есть и такие заведения но, в основном в реальности у каждого члена бригады своя роль.

Вместе с тем зритель видит только видимую часть профессии — творчество, яркие блюда и красивые подачи. А огромный пласт рутинных задач остается за кадром: бумажная работа, учет, заказы, инвентаризации, конфликты в коллективе, бесконечная уборка. Но самое забавное, по словам шеф-повара, — сцены готовки, когда актеры не умеют даже держать нож.

Самый смешной момент для любого повара — это сцена готовки, где актер неумело и медленно режет лук тупым ножом, держа его под странным углом. Или когда он "быстро" перемешивает соус в пустой сковороде. Настоящая скорость и техника профессионала выглядят иначе.

Смотрят, но редко

Большая часть поваров вообще избегает кулинарных сериалов и фильмов. После 12–14 часов в горячем цеху мало кому хочется продолжать смотреть свою же работу в виде развлечения.

В итоге, считает Беседин, такие проекты ценны не точностью, а настроением. Они работают как драма, комедия или триллер на кухне, а не как учебник для профессионалов. Кино показывает эмоции, давление, азарт — и делает это зрелищно, пусть и с большими условностями.

Они блестяще справляются с передачей эмоций и атмосферы, но жутко грешат против технических и организационных реалий профессии.

Главное, что зрителям такие проекты дарят эмоцию и эффект присутствия, а шефам напоминают о своей же реальности, только приправленной кинематографом.

Фото: Кадры из сериалов «Кухня», «Медведь»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
